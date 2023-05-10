世界衛生組織（WHO）甫於日前宣布新冠肺炎不再列為全球衛生緊急事件後，美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）9日即宣布裁員25％，以削減成本。該公司預期裁員和其他削減成本措施，可讓本會計年度的成本年減40％至50％。