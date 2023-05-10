10日美股早盤Rivian股價狂飆13％，報15.65美元。

Rivian 9日公布首業績，淨損由去年同期的15.9億美元縮減至13.5億美元，調整後每股虧損1.25美元，小於分析師預估的每股虧損1.59美元。營收激增至6.61億美元，將近是去年同期9,500萬美元的7倍，超越分析師預估的6.52億美元。

Rivian重申全年電動車產量5萬輛的目標不變，約是去年產量的兩倍。該公司預估今年的資本支出約20億美元。

Rivian執行長史卡林格（RJ Scaringe）在法說會表示：「今年的核心優先要務並未改變，團隊持續聚焦提高產量、壓低成本、開發R2平台和未來技術，並提供一流的端對端客戶體驗。」

展望未來，Rivian預期今年調整後息稅折舊攤銷前損失（EBITDA）約為43億美元，將低於去年的損失52億美元。儘管如此，Rivian仍預期明年可望轉虧為盈。

截至3月底止，Rivian帳上的現金和約當現金為118億美元，低於去年底的121億美元。第一季資本支出為2.83億美元，大幅低於去年同期的4.18億美元。

近幾個月Rivian致力降低支出，以保留更多現金。該公司2月宣布裁員6％，相當於900名員工。

Rivian繼去年燒掉66億美元後，市場密切注意該公司的支出狀況。富國銀行分析師藍根（Colin Langan）在報告中表示，Rivian燒錢的速度仍是投資人關注焦點。

Rivian在4月初公布，第一季電動車生產量為9,395輛，交車量為7,946輛，兩項數據雖優於市場預期，但低於去年第四季水準，主因是升級汽車組裝線造成工廠暫時停工。