搶攻母親節購物商機，台灣奧黛莉集團旗下EASY SHOP與U&Z品牌雙旗艦館攜手蝦皮商城，明（5/11）日限定推出年度最強檔「超級品牌日」，U&Z旗艦館祭出母親檔全台獨家「全館通通3折」；EASY SHOP旗艦館主打母親檔口碑推薦「鋅石墨烯系列」，並推出網友最愛「一日限搶450起」、「專區買一送一」、「專區任選2件88折」、「內衣任選均價520」、「內褲任選3件520」等優惠。

EASY SHOP與U&Z雙旗艦館同步再推出蝦皮獨家「領券最高折500元」、「+關注領50元購物金」、「滿額再贈好禮」、「下單抽指定內衣12件」等好康優惠，更分享三招「荷包擴充術」，提供內衣換季的省錢小妙招！

「蝦皮商城EASY SHOP旗艦館」5月11日超級品牌日，主打輕熟齡女性最愛、能促進循環與長效抗菌的「鋅石墨烯系列」，並特別企劃推出全台獨家優惠活動「專區任選2件88折」、網友最愛「內衣任選均價520」、「內褲任選3件520」、「一日限搶450起」、「專區買一送一」等優惠活動，年度限定僅此一檔，鼓勵消費者揪媽媽一起囤貨，現在正是內衣換季的最佳時機。

「蝦皮商城EASY SHOP與U&Z旗艦館」5月11日超級品牌日，除了提供上述買越多省越多的商品優惠外，品牌雙旗艦館也同步推出蝦皮獨家「領券最高折500元」、「+關注領50元購物金」，讓消費者買到優惠再優惠，滿額再送實用好禮；5月11日當天，雙旗艦館下單還可抽指定內衣12件(1名)。