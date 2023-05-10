79歲的美國影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）本周接受媒體訪問時自爆最近又當爸爸了，令外界大吃一驚。不過，金氏世界紀錄最高齡「老爸」是92歲，勞勃狄尼洛還不夠看。

英國《每日郵報》報導，英國男人當爸爸的平均年齡是33歲，美國男人均齡則是30歲。金氏世界紀錄顯示，全球歷來當爸爸的最高齡紀錄是澳洲男子柯里（Les Colley），92歲又10個月時第9次當爹，由第三任妻子為他產下一子。1991年，柯里90歲那年透過婚姻介紹所結識一名斐濟女子，此人成了他的第三任老婆。身為金氏世界紀錄認證的最高齡「老爸」，他的日子過得健康積極，滿100歲之前4個月因肺炎去世。

金氏世界紀錄認證當爹年齡「第二老」的是住在以色列約旦河西岸城市希布倫（Hebron）的巴勒斯坦男子阿達姆（Mahmoud al-Adam）。據《以色列時報》報導，他92歲那年第13次當爸爸，身為聽障者的第二任妻子為他生下一女，當時是2017年。第二任妻子是阿達姆元配去世後再娶的太太。

西班牙情歌大王胡立歐（Julio Iglesias）揚名歌壇，他的父親老胡立歐（Julio Iglesias Sr.）則以老來當爹出名。《電訊報》報導，老胡立歐是婦科醫師，花名在外，90歲那年再次為人父，不過，他沒能來得及等到孩子出世就撒手人寰。2005年，老胡立歐在馬德里住所附近的醫院因心臟病去世前5天，他才知道當時42歲的美籍妻子懷孕。

英國富豪埃克斯頓與妻子4月在倫敦露面。（資料照／美聯社）

一級方程式賽車母公司的前任老闆、英國富豪埃克斯頓（Bernie Ecclestone）也是老來當爹的名人。埃克斯頓今年92歲，至今結了3次婚。元配1955年為他產下長女，第二任妻子1984年、1988年各生了1個女兒，現任妻子2020年幫他生了個兒子，當時他89歲。去年他接受《太陽報》訪問時表示，如今他有更多時間可以陪兒子長大，「我不曉得還會不會有孩子，也許應該再生個弟弟或妹妹」。

印度男子拉格夫2012年再當爸爸，可惜並無官方紀錄證明他當時96歲。

金氏世界紀錄以外的最年長「老爹」是美國伊利諾州男子史密斯（James E. Smith），1951年他宣稱與38歲妻子有了孩子，那時他101歲又10個月。不過史密斯真實年齡存有爭議，他自稱生於1849年，但其他紀錄顯示他的實際年齡可能少了15歲。1959年4月8日，地方報紙指他早年婚姻紀錄與他申請殯葬業執照文件顯示，當時他86歲又10個月。

印度農夫拉格夫（Ramjit Raghav）2010年第一次當爸爸，當時他自稱94歲喜獲麟兒，2012年他與當時54歲的老婆再生一子。可惜的是，並無官方紀錄證明他96歲當爸爸。