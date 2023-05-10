美式賣場好市多提供許多實惠商品，其中各類家電也是會員們購買的熱門選擇。一位女子近日分享W牌微波爐使用心得，「這款微波爐真的不要買」，表示她和員工各買1台用作營業用、家用，沒想到一個8個月就壞掉，另一個沒半年就壞掉，直呼很不值得。貼文一出引發許多人共鳴，卻也有不少人透露自己的同一牌微波爐用了好多年，評價相當兩極。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她和員工各買1台W牌家用微波爐，員工的家用沒半年就加熱器壞掉，她自己的營業用，結果用了8個月同樣出現加熱器壞掉，全新微波爐要價2千多元，保固內維修卻要2千元，讓原PO覺得很不值得，直呼「這款微波爐真的不要買」。

對此，許多網友紛紛回應，「這台真的不優，買來才剛過保就無法加熱，遇到好的技師說可以幫我處理，修完不到1個月又一樣的情形，問技師說維修多少錢竟然跟買一台差不多價格，這個牌子微波爐被我黑名單了」、「我也買過，3個月就壞，用沒5次，說維修要跟新的一台錢一樣，立馬退貨，爛死了，還說使用問題」。

不過也有不少人分享，「我也是每天用，用了5年還在用欸」、「我家用超過10年還好好的」、「我家的4年了頭好壯壯繼續服役中」、「哇，好熟悉，5年前買的，好在還活著」、「我營業用4年沒問題餒」、「我是舊款的，用了8年還好好的在服役中」。

對此，有內行人分析，「品質不一，買過兩台，一台都沒問題用2、3年了，另外一台沒幾個月面板就接觸不良按了沒反應。報修後師傅來拆開，說是後面的什麼接頭太鬆沒插緊，插緊它就好了」、「他們家的電器都看運氣的，我之前買1年就壞了」。