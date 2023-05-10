尋求3連霸的中信兄弟在季中進行人事大地震，原一軍總教練林威助改任球團海外發展顧問，由副領隊兼農場主管彭政閔接掌「黃衫軍」兵符，「恰總」初亮相將在台南登場。

兄弟10日作客新莊，賽前球團宣布林威助因家中有事告假1天，由首席教練陳江和暫代兵符，球隊靠著鄭凱文相隔2895天再度繳出9局完投勝，以8比2擊敗富邦悍將，奪下3連勝，但賽後卻驚傳人事異動。

領隊劉志威表示，今天賽後跟所有隊職員講這件事，明天球隊練習日，由陳江和帶領球隊練球，有異動職務的教練們會利用明天進行調整，禮拜五新任總教練彭政閔會到台南帶兵與獅隊進行3連戰。

彭政閔在2019年宣布引退後，球團與他簽下「1+4」的合約，今年是合約最後一年，但因為在季中接掌兵符，因此球團必須依照聯盟規定先進行換約，劉志威說：「接任總教練聯盟有規定必須要是教練約，所以會依規定改成教練約，至於合約期限會再跟他討論。」

除了總教練異動，另外像是原一軍投手教練佛斯特轉任農場投手發展總監，一軍投手教練由原二軍投手教練王建民擔任，劉志威說：「這就是球團內的任務，都是整體規劃，他之前都一直在二軍培養新人，現在這個時間點需要他上一軍，佛斯特一直對農場規劃也有想法，讓大家在不同位置上去做學習、貢獻。」

而在人事大地震後是否會影響到今年季中選秀？劉志威給予否定答案，「選秀一直都是球團與教練團討論出來的結果，不會因為人員異動而在共同決定上做改變。」