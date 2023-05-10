周日，美國新澤西州中部的一戶人家被一個巨響嚇了一跳，他們的屋頂被打破了一個洞，臥室裡有一塊突兀的黑色石頭，還散發著陣陣熱氣。是的，這是一個隕石。

美聯社報導，事件發生在州首府特倫頓(Trenton)以北的霍普韋爾鎮(Hopewell)，當地的警方說，該物體尺寸約為10 x 15公分，重約 1.8 公斤。所幸沒有人受傷，住宅也沒有受到嚴重破壞。

隕石的另一面。(圖/美聯社)

房主科普 (Suzy Kop) 說，他最初以為有人向樓上扔石頭，還摸了一下，感覺熱熱的，但很快就意識到那應該是傳說中的隕石，於是連絡了當地的天文學家來調查。

天文學家說，這枚隕石可能與最近的寶瓶座流星雨有關，它發生在五月和十月。稱為寶瓶座是因為流星的輻射點位在寶瓶座。現在已知寶瓶座流星雨起源是哈雷彗星碎片，不過這很不尋常，因為大多數的彗星碎片都很小，通常與一粒沙子相當，甚至更小，這麼大的石頭並不多。

屋主說，天文學家聽到他用手摸了隕石，還引發一陣緊張，因為來自太空的物體有可能具放射性，家人們被送到醫院檢查，所幸並無異常。

雖然隕石砸破了房屋，但是對這家人來說，仍然是幸運的，因為隕石非常難得，又是天文學家研究太陽系的重要材料，因此學術單位願意付出高金額來購買。2013年，發生在俄羅斯車里雅賓斯克(Chelyabinsk)的小行星上空爆炸事件，天文研究單位發出隕石懸賞令，重金徵求隕石下落，還引發一陣子的尋找隕石熱潮。

以稀有度來分類，金屬隕石較常見，石質隕石罕見，帶水的隕石極端罕見。這枚隕石看似是石質的，相當昂貴。