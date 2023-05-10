女星陳嵐在23歲時嫁給向華強，婚後成為先生事業的幫手，兒子向佐娶了台灣女星郭碧婷，她也被大眾稱為「向太」，成為演藝圈有名的女強人、富婆。向太日前回歸直播帶貨，豪送多台Iphone和Ipad等3C和轎車給粉絲，但也遭許多網友質疑真實性，沒想到3天內就有多位收到禮物的幸運網友曬照證實，狠打臉酸民們。

向太暫停直播一段時間後，7日上午強勢回歸直播帶貨領域，過程中介紹穿戴的飾品，高貴又價格不斐的珠寶讓觀眾看了驚訝聲不斷；在直播時向太也兌現承諾，抽出多名幸運粉絲，贈送Iphone等豪禮，但也遭到部分網友質疑，認為只是宣傳手段，真實性不高。

有多名幸運網友收到直播時抽獎的禮物，證實向太真的寵粉。（圖／摘自龍五向生抖音）

直播隔（8）日向華強也在抖音頻道上傳7日向太直播時的樣子，在接下來幾天，影片底下竟陸續出現多名網友留言證實向太真的寵粉，幾名收到Iphone的幸運粉絲曬照留言，「謝謝向太，手機收到了，向太大氣」、「中獎的手機到啦，全新未拆封的」、「感謝向太，我只能說這個顏色我太喜歡了」、「直播間抽到的手機收到了，謝謝向太」，讓不信的酸民們看了也都啞口無言。

其實向太開始直播帶貨後，有不少網友拿她與汪小菲的媽媽張蘭比較，向太也有隔空較勁的意思，還不慎失言，讓她受到爭議；而向太直播帶貨2個多月突然停播，3月初她才在微博發聲公開真相，有人盜用她的名義從事商業活動，她為了解決這事情才決定暫時停播。