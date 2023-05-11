奧地利內政部長卡納今天表示，政府將禁止公務員在公務手機上使用中國擁有的短影音分享應用程式（app）TikTok。意味又一國家加入越來越多對TikTok祭這類禁令的行列。

路透社報導，包括英國、美國和數個歐洲聯盟（EU）成員國在內，已有多個西方國家基於安全疑慮禁止公務裝置使用TikTok。歐盟最大2個決策機關也已在3月對TikTok祭出禁令。

卡納（Gerhard Karner）今天在內閣例行週會前受訪時，被問到奧地利政府官員是否還能繼續使用TikTok，他告訴媒體記者：「公務手機將禁用。在國家網路以外用私人手機（上TikTok）則當然會是可以的。」

TikTok由中國公司字節跳動持有。由於外界擔憂，中國政府可能利用這個應用程式來收集使用者資料或增進自身利益，因此TikTok正受到一些政府和監管機關的檢視。（譯者：張正芊）1120510