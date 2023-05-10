陳建仁內閣上任100天，總統蔡英文10日晚間表示，從福利照顧到產業發展，行政團隊一天都不敢鬆懈，每天都全力以赴。我們的目標，是要帶領台灣成為一個堅韌的國家，來面對未來的挑戰。「在任期最後的一年，我們會繼續全力打拚，留給下一代更好的台灣」。

蔡英文在臉書稱許陳建仁「溫暖堅韌內閣上任100天， 把服務人民當作使命」，她說，執政的每一天，台灣都有許多的挑戰需要克服。我們更要努力把握每一天，用8年的時間，為台灣下個10年、20年的發展，打下基礎。

她說，這每一項工作都不容易，她要謝謝陳建仁 ，在今年初，接下行政院長的重擔，將服務人民當作一種使命，和她一起為了台灣而努力。「從新內閣上任這100天中，我們看到，從福利照顧到產業發展，行政團隊一天都不敢鬆懈，每天都全力以赴。」

蔡英文表示，我們的目標，是要帶領台灣成為一個堅韌的國家，來面對未來的挑戰。在任期最後的一年，我們會繼續全力打拚，留給下一代更好的台灣。

針對10日在台中發生的工安意外，導致台中捷運部分停駛及民眾傷亡，蔡英文也要向不幸罹難的林淑雅老師及家屬表達深切的哀悼及慰問，感謝林淑雅過去對總統府的幫助，「我們將會盡力協助家屬處理後續事宜」。

蔡英文也已經請衛福部提供傷者最好的救護，以及相關單位盡速釐清事故發生原因，並協助台中市政府後續恢復中捷正常運行。「我要感謝現場救災人員努力的救援，也期盼傷者早日康復」。