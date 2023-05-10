吃夢幻甜點享受小確幸最療癒，誠品生活南西年度甜點盛事「2023夢幻甜點店5.0」19日登場，限時10天、35家實力派甜點店輪流帶來驚喜，是舉辦5年來出席品牌最多。

現場將可立即滿足平常需網路排隊預訂的「Atelier MU莯」、「棲地」、「Weekend no dessert」、「that dessert那個甜點」、「小豬圓舞曲」等人氣工作室甜點，以及宛如恐龍出奇蛋的「漂夢島」費南雪組合、盡顯台灣百岳風貌的「山分之一」鐵盒餅乾、研發數十種調酒風味的馬卡龍專賣店「Han你吃」，被評為前十大宅配甜點的「嘟氏。微甜」紅烏龍千層蛋糕等。

還有不定時開單的「小豬圓舞曲」為全手作甜點，當日才能知曉的甜品時常受到粉絲蹲點敲碗，此次帶來季節限定無花果千層、芒果塔等逾10款人氣商品；師承法國米其林烘焙工藝的「MANO MANO」為水果控最愛，有新鮮進口草莓及柑橘醬、抹茶甘納許等多重口感，更推出快閃限定的2款4寸烏龍白桃、粉樣水果戚風蛋糕。被評為體型超巨、份量超足的千層蛋糕專賣店「LUNA HANDMADE DESSERT」將率領15種推薦口味登場，獨家西瓜荔枝、金萱紅心芭樂、蕾檬露娜檸檬等經典千層都是嚴選當季水果。