台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季只剩下最後的總冠軍賽，聯盟10日也先公布年度防守第一隊名單，年度防守球員得主新北中信特攻林韋翰毫無疑問領銜第一隊，加上中信特攻「神偷手」林秉聖、高雄全家海神「海瓏王」胡瓏貿、桃園永豐雲豹「超人」霍華德（Dwight Howard）與隊友、火鍋王戴維斯（Deyonta Davis）。

票數方面，後場球員林韋翰與林秉聖在專業籃球記者總票數25票中，都各獲得23票，前場球員則以戴維斯14票最高，霍華德13票次之，胡瓏貿則搶下9票，一同與林秉聖、戴維斯連續兩季入選年度防守第一隊。

賽季中林韋翰、林秉聖抄截數據分別是2.9次、2.1次，兩人分別抄截榜第一與第三名；另外林韋翰平均每場6.3籃板在後場球員排第三，「雙林」組成的「特攻閃電軍團」，成為各隊後場球員的夢魘。

前場球員部分，雲豹的年度籃板王霍華德與年度阻攻王戴維斯入選；海神隊胡瓏貿是聯盟少見的本土先發四號位，儘管本季為椎間盤傷勢所苦，仍努力貢獻場均4.7籃板、1.1抄截，優異的協防意識與防守積極度也獲得不少票數，胡瓏貿透過球隊感謝聯盟與媒體的認可，強調防守是籃球運動最重要的一環，對於獲獎他說：「其實就是做好總教練說的，要以防守為主，這也是我從小到大所接受的教育，從松山高中黃萬隆教練，一直到現在進入職業隊，都是先從自身的防守做起，才能幫助球隊贏球，下個賽季，我也會繼續努力。」