今(10)日中午台中捷運發生一起重大意外，南屯區捷運豐樂公園站旁的興富發新建案建築工地，因吊車吊臂斷裂且掉落，並直接砸在捷運軌道上，造成行駛中的捷運車廂遭刺穿，也釀1死10傷的嚴重事故，然而，該新建案外牆上的「黃金大鳥」，秒吸引網友們的目光熱烈討論，民俗專家廖大乙也對這6隻「黃金大鳥」做出解釋。

對此，有網友於上個月在臉書「路上觀察學院」發文，並拍下這次「中捷意外」的興富發新建案的外觀，他表示「想不到標題，但是路過真的很震撼，台中捷運旁的新建案」；不少網友留言回應「在台中容易被誤會是金錢豹的新勁敵」、「這種風格不好掌握，一不小心就變成俗氣了」、「真的很醒目，前天在這棟大樓前停紅燈抬頭一看有被嚇到」、「這美感我不懂」、「台中新地標，金錢鳥」、「神鳥鳳凰」。

然而，今日中午發生該新建案發生吊臂30樓高墜落，並砸到行駛中的中捷車廂，釀1死10傷的意外，這則貼文又被網友討論表示「出歹誌啊」、「就是這棟的吊車意外」、「大家前陣子才在討論...」、「真的震撼了...出事了」、「一看到『海馬』，馬上想到這篇」、「今天發生事故...演算法帶我回來看這篇」。

據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，見案外觀的6隻「黃金大鳥」，嘴巴尖尖，好像要啄人，又展翅準備高飛樣子，從民俗與風水來看，「有形必有靈」，怪獸模樣又面對捷運，展翅高飛一付要啄人的姿態，一般建築恐無法消受。

廖大乙還說，所謂天地人富貴，一代表天、二是地、三是人、四是富、五是貴，但大家說的「六六大順」是不對的，因為再下來六就是「貧」，因此他建議建商可從金色改為灰色，或是再增加1隻因為「七成八敗」，文功尺也是以七為吉利。

另外，該新建案外觀牆上的鳥叫做「鶴駝鳥」，有「終極殺人王」之稱，能用爪子直接把成年人「一爪踢死」，是世界排名三大的鳥類，興富發的意喻在於「保護社區住戶的權益」。

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