印度是唯一一個勞動力和國內市場規模與大陸勢均力敵的國家。根據聯合國數據，印度可望成為全球人口最多的國家。西方政府將民主的印度視為理想的合作夥伴，印度政府也致力讓當地的經商環境比以往更友善。

印度這番努力得到全球市值最大企業蘋果背書，該公司決定擴大在印度生產iPhone，包括最先進的機種。摩根大通預估，2025年前印度生產的iPhone將占整體的四分之一強。

印度政府期望蘋果在當地投資設廠，能吸引其他企業跟進。儘管近幾年全球掀起去中國化趨勢，越南和墨西哥等國家積極向外企招手，但大陸依然盤據全球製造業霸主地位；這是大陸在2001年加入世貿組織，跨國企業蜂擁而至所鞏固的地位。

然而一連串因素促使西方企業分散生產據點，包括大陸的勞工成本攀升，大陸政府要求移轉技術給本地企業的壓力，接著是美國前總統川普在2018年對大陸實施進口關稅，還有大陸在疫情時期實施嚴苛的封控措施，以及目前西方政府推動經濟與中國脫勾。俄烏交戰前夕，大陸宣布中俄友誼無上限也讓西方感冒。

全球多國爭取成為「加一」，越南、墨西哥、泰國和馬來西亞的競爭又格外激烈。

印度仍需克服一些根深蒂固的問題，這些問題阻礙印度在全球供應鏈的地位。印度的勞工普偏缺乏技能，當地基建發展不足，包括法規在內的經商環境繁雜等。與印度的經濟規模相比，製造業仍然偏小。

即便如此，印度正逐漸取得進展。最顯著的就是電子產品出口，自2018年來成長兩倍，在3月止的年度出口值達230億美元。