南山人壽在母親節前夕推出婦嬰險，首創「不孕症特定試管嬰兒保險金」給付的新創商品，為「南山人壽媽咪寶定期保險(MOMMY CARE)」，南山人壽表示，保險價值不只是財務補償，更重要是幫助女性成就夢想，母親節對想當媽媽的她而言，有機會不再是遙不可及的節日。

南山人壽的健康守護圈，規劃一系列完整的生孕服務，獻上女性專屬的三把幸福之鑰，讓女性在「逐夢期」、「備孕及懷孕期」，以及「產後育兒期」三個階段，勇敢迎接挑戰，無懼未來。

根據衛福部統計，民國110年女性初婚年齡為30.4歲，而生母初胎年齡則是31.2歲，35歲以上佔比為32％，由於高齡生育風險較高，醫學研究統計顯示，35歲以上婦女發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、前置胎盤等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。

南山人壽商品研發資深副總陳維新表示，政府擴大女性不孕症做試管嬰兒補助、首次補助最高10萬元後，治療人數快速成長6成，不過，試管嬰兒療程費用多超過20萬元，且較高階的如PGS檢查並冷凍囊胚等，政府不會補助，加上試管嬰兒不一定一次就成功，強調「南山Can Help！」，這次新推出的「媽咪寶定期保險」不僅要分擔婦女風險與費用，也讓療程升級，幫助女性圓夢。

南山人壽推出「媽咪寶定期保險」，投保年齡限制為18歲至43歲，繳費年期20

年，以投保2單位為例，年繳保費約4.3萬元，此商品有三大特色，特色一，生育關懷3部曲，包括不孕症特定試管嬰兒保險金保障，投保第3保單年度以後

，因為不孕症進行試管嬰兒療程之胚胎植入，給付10萬元，婦女關懷保險金保障為，投保後生育第1位嬰兒2萬元、第2位 6萬元、第3位(含)以後10萬元，無胎數限制等；若嬰兒先天性重大缺損保險金，0至7歲的孩子由南山人壽幫忙護，7足歲前檢查出先天性重大缺損(例如：唐氏症、黏多醣症、重度血友病)，整筆給付100萬元。

特色二，婦女保障2安心，包括姙娠期特定併發症醫療保險金保障，提供九項妊娠期特定併發症給付給付4萬元至40萬元，其次，女性常見疾病與手術各項保險金保障，若罹患嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變或嚴重類風溼性關節炎保險金的給付為100萬元，另24項女性常見的特定手術(如子宮肌瘤切除、子宮懸吊術、癌症乳房重建及皮膚移植等)的保險金給付為2萬元至30萬元。

特色三為壽險豁免一把罩，身故保險金保障、滿期保險金保障、失能豁免保險費保障，讓家人安心有保障；對於風險意識高，想提早投保「南山人壽媽咪寶定期保險」的小資族，陳維新表示，也有投保1單位的選擇，年繳保費約2萬1500元。