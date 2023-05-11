39歲大陸女星孫儷事業、愛情兩得意，擁有《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等高收視作品，奠定一線女星的地位，同時她跟男星鄧超是演藝圈的模範夫妻，育有一對兒女，最近孫儷在抖音上傳一家人到遊樂園玩的影片， 未料她穿了一件吊帶裙，意外引起網友瘋猜懷上第三胎。

孫儷跟鄧超結婚13年，10日上傳一支影片，並在內文寫下：｢熱愛生活，雙向奔赴歷久一樣甜」，可見鄧超邊走邊跳，還對鏡頭比YA，動作相當搞怪，逗得相處多年的孫儷露出開心笑容，接著下一幕他發揮浪漫性格，親手餵孫儷吃東西，彷彿熱戀中的情侶，晚間則在城堡前，欣賞樂園夜景時，大方摟住孫儷的腰，甜蜜感情簡直快溢出螢光幕來。

孫儷當時穿著粉紅色連身吊帶褲，內搭一件凱蒂貓圖樣的白色T恤，並戴上編織遮陽帽跟附上金鍊的時尚墨鏡，最終以跟吊帶褲同色系的方形包包作為點綴，整體造型簡約又不失個人風格， 不過網友們認為穿上吊帶褲的她有些顯胖，甚至有人因此猜測 ：｢看著像懷孕了」、「懷老三了？」、｢這肚子，是不是有了」、「他倆最幸福的一對，又有小寶貝了」、「應該不久就有好消息了。」不過孫儷跟鄧超2人目前皆未在社群做出任何回應。