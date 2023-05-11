行政院長陳建仁上任100天，他10日晚間在臉書PO專訪影片講述心路歷程，吐露院長工作需要大量溝通協調，赴立院備詢時也會避免衝突，但面對違背事實的狀況就會站出來，並向極權威脅、文攻武嚇說不，期盼在總統任期最後一年，能準備好未來最起碼4年該做的事，將台灣打造成更堅韌永續的國家。

陳建仁10日晚間貼出近7分鐘的影片，回憶當時蔡英文徵詢他接任閣揆的意願，起初自己認為民進黨人才濟濟，不算是最好人選，而學術研究也是他的終身最愛，但服務公職對他來說是「召叫」也是使命，但還在考慮時候，總統又再度詢問，他也就答應了。

談及印象深刻的事，陳建仁回憶，新北日前傳出一家4口3人在家中死亡的悲劇，令他感到不捨，也深深感到若社會無法對弱勢者提供照顧，就不是完美的社會，因此他一直把照顧弱勢，作為就任閣揆的重要工作。

陳建仁指出，擔任院長需要很多溝通協調，以缺蛋為例，當時行政院要求農委會須向國外採購6000萬顆蛋，後續交通部、經濟部及外交部等部會都來共同協助，這就是行政院的工作，要讓大家各司所職。

他也提到，今年的乾旱比上次百年大旱還嚴重，但現在水庫都還有水，且沒有一個地區要分區供水，相信外國專家也會讚嘆台灣的抗旱能力。

由於行政院長須到立法院報告施政方針並備詢，陳建仁說，他盡可能避免衝突，但有時面臨不真實的事情或違背事實的狀況，他就會站出來，並向極權威脅、文攻武嚇說不，絕不屈服，「這是再怎麼溫柔都要堅持的道路」。

而蔡總統任期將邁入最後一年，陳建仁談到未來施政重點，這一年不是要結束他的任期，而是利用時間把台灣打造更堅韌永續的國家，要準備好未來最起碼4年該做的事，「不是7＋1，而是1＋4的工作」，如力拚高科技產業發展和綠能永續，許多施政工作實際上都是朝2030年、2050年達標而努力。

陳建仁盛讚，蔡總統有智慧且勇敢，幸運能襄助蔡總統，在這樣執政團隊努力下讓台灣國泰民安。他現在最大的責任，是讓大家對執政團隊、對民進黨執政有信心，希望未來有所延續，也會努力朝此方向進行。