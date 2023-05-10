小型模組式反應爐(SMR)進入百家爭鳴時代，老牌核電廠家西屋電氣公司(Westinghouse Electric)推出了 AP300型，它的所需用地非常小，半座足球場的土地就可以建造。

新阿特拉斯(New Altas)報導，近年來，小型核反應爐受到廣泛關注，這是因為大型核電廠建造緩慢又昂貴，而且容易招致大量政治反對。這使得核工專家提出小型反應爐(SMR)。

SMR的想法是，與其建造一個大型反應爐來為整個地區提供電力，不如建造許多小型反應爐，以分散的方式，滿足各地不同的需求。

新式的模組設計還使它可以在工廠中大規模生產，使它們更容易製作，也更為便宜。安裝反應爐的土木工程規模小，並且可以安裝在地底下，也就不需要重型高強度混凝土圍阻體。

回到主題。西屋公司表示，AP300 是基於他們先前研發的AP1000大型壓水反應爐的簡化版本，AP1000的功率達到驚人的1000百萬瓦，而AP300則是300百萬瓦，使用壽命超過 80 年。

Look Inside the Westinghouse AP300™ Small Modular Reactor (SMR)

AP300 足夠小，可以輕鬆安裝在足球場那樣大的土地空間，結構盡可能化繁為簡，包括管道、閥門、電機系統都是走最簡單的路徑，潛在故障點也就更少了。如果發生緊急事件，在沒人照顧的情況也可以自動停機和自行冷卻，就憑著重力、自然循環和氣壓就完成內部對流，不需要額外的柴油發電機和泵浦。

此外，它還設計備用冷卻水，在發生事故時，自動設備會向反應堆安全殼注入大量水，直接將它停機。

AP300 當然適用於發電，但也可以應用在其他領域，例如供暖、氫製造等等。