在經過數月的休止期後，隨著普羅大眾對於AI人工智慧的興趣大增之後，五角大廈趁勢重新啟動一系列全球實驗，目的在於推進美軍各軍種指揮體系的無縫對接和即時協調的願景，即聯合全域指揮和控制（Joint All-Domain Command and Control），由數位暨人工智慧總辦公室（CDAO）負責全球信息優勢實驗（GIDE）以求全球美軍司令部的即時資料連結，以因應與中國大陸和俄羅斯的競爭。

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，CDAO負責人馬特爾（Craig Martell）在5月3日表示，他的團隊接手了這些實驗，這個數十億美元的聯合全域指揮和控制2計畫旨在連接遠距離部隊、跨越陸地、空中、海洋、太空和網絡，以支持更爲迅速的戰場決策。國防官員表示這樣的方法是必要的，以應對中國大陸和俄羅斯的軍事進展，這是主要的國家安全威脅。

重新啟動的第一個測試，第5次全球信息優勢實驗（GIDE V）將很快舉行，預計參加者包括五角大樓官員和世界各地的多個美國作戰司令部和設施。

馬特爾認為：「如果你考慮印太地區的戰鬥，非洲司令部（AFRICOM）可能會有一些必要的信息。中央司令部（CENTCOM）可能會知道他們領域內發生的事情，這可能是必要的，」「所以我們將這個視為全球性的……我們正在提出這些數據串流和工作流程問題。」

Pentagon’s AI office rebooting global experiments for JADC2https://t.co/13kOgTh7Vw pic.twitter.com/foHu59DPKG — Defense News (@defense_news) May 8, 2023

最早的全球信息優勢實驗是北方司令部（USNORTHCOM）和北美防空司令部（NORAD）所領導。這2個實體都由空軍上將范赫克（Glen VanHerck）領導。

范赫克過去在2021年表示，全球信息優勢實驗體現了一種「使用信息和數據的根本變革」，以保持優勢。「現在，我們所面臨的威脅和地緣戰略環境的變化速度以非常驚人的速度發展，」他當時說。「我們進入了一個重新加強的戰略競爭時代，而這一次，我們面對的是兩個同等級的競爭對手，他們都配備了核武器，每天都在與我們競爭。」