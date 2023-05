#TeamASI would like to congratulate @thejointstaff J7's JDN-102 Class 23-003, the newest graduates of the Joint Data Networks Staff Course (#JDNSC)! Job well done! #JointStaff #J7 #DataLinks #JADC2 #MultiDomain #OperationalExpertise https://t.co/KEQSQtoe4Y pic.twitter.com/sLiwGhxa8H