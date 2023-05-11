綜合外媒報導，博曼恩（Beau Mann）於2021年11月30日下午2時6分搭乘Uber前往辦公室附近的7-11，沒想到才坐上車不到10分鐘，下午2時15分就傳訊通報911，而整趟行程結束，他在聖塔莫尼卡下車，就此失蹤。近日他的遺骸在距離他當初下車地點僅約1英里（約1.6公里）的廢棄建築物的庭院被找到，聖塔莫尼卡（Santa Monica）警方也透過牙科紀錄證實為他的遺骸，目前正確認真正死因。

博曼恩的數位健康公司Sober Grid於2015年創立，他主要提供網路社群給正與毒癮對抗的人們，公司聲明也指出「他在早年歷經毒品和毒癮後，把注意力和熱情轉向幫助他人…Sober Grid已經拯救成千上萬條性命，未來也將繼續這麼做下去。」

博曼恩的家屬表示，「博是一個美麗的靈魂，一生中最美好的時光都用來幫助他人。我們想念他富有感染力的微笑，以及每天的積極態度。我們知道，他的精神與熱情會透過他的公司Sober Grid繼續存在。」

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