美國一名女子一出生就被人收養，從未見過親生父親的她，長大後終於如願和53歲的父親見面，未料她的生父竟是一名「鬼父」，喝醉後居然將女子強壓在床上性侵得逞。

根據訟訴文件中指出，女子和生父安蒂諾(Ronald Antinore)會面後一同喝酒，酒醉後前往當地一處旅館休息，兩人在房間內還嗑了藥，昏昏沉沉的她竟被父親壓在床上性侵，直到藥效退去後，女子才終於脫困，把自己鎖在浴室中打電話向男友求救。這名女子的男友事後幫忙報案，並找來旅館保安人員前往現場將女子救了出來。

紐約郵報報導，這名女子一出生就從沒見過生父一面，她長大後透過社群平台聯繫上安蒂諾，對於自己身世充滿好奇的她，2021年8月9日特別來到佛州清水市(Clearwater)與對方見面，沒想到下場竟是遭生父性侵。

警方上周依性攻擊與亂倫等重罪罪名，與持有毒品罪將安蒂諾逮捕，不過安蒂諾對於所有指控均不認罪，他已被法院勒令不得再與女兒接觸。

女子如願見到生父卻被性侵，男子被控性侵與亂倫罪。（圖／翻攝自推特）

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