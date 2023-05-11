近日，尼加拉瓜發生了一起公車墜崖意外，是由於機械損壞導致車輛失去控制，進而墜入50公尺深的咖啡種植園，原本車上的乘客均奇蹟般地存活了，但車輛在墜落過程中撞上了蜂箱，殺人蜂的兇猛襲擊讓約45名乘客被螫傷，其中更有6人死亡，另外2人仍情況危急。

根據《infobae》的報導，事情發生在當地的5月8日。據悉，於中美洲國家尼加拉瓜北部路線上的一輛公車突然因機械故障而失去控制，墜入約50公尺深的咖啡種植園，並在過程中撞壞了飼養著非洲蜜蜂（也稱為殺人蜂）的木製蜂箱。大群兇猛的殺人蜂螫傷了45名乘客和司機，迄今已有6人死亡，另有2人情況危急。

🇳🇮 | Un bus desbarrancó en Nicaragua y cayó sobre un panal de abejas: seis personas murieron por las picaduras. pic.twitter.com/68hHTJpEOm — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 10, 2023

由於事故地點過深難以到達，耽誤了部分救援時間，但依舊成功將傷者送到希諾特加地區的醫院進行搶救。傷者身上有多處被蜜蜂螫咬的傷痕，臉、胸、腹部，甚至手臂和腿均布滿了密密麻麻的紅色小點，而在6名死者中，年齡最長為84歲，最年輕者僅8歲而已，另有一名孕婦和一名4歲男孩仍情況危殆。而當局已派出相關人員前往事故現場調查原因和責任歸屬。

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