台中捷運今日（10日）中午時分，驚傳工安意外，台中捷運車輛行經豐樂站時，路邊的施工鐵架剛好倒塌，鐵架直接插入還在行駛中車廂內，導致車廂內8人受傷、1人當場死亡。當時車上有一名女乘客陪著眼睛剛開完刀的爸爸搭捷運，爸爸的頭部，慘遭意外發生彈飛的玻璃割傷濺血；右腳受傷送醫的一名唐先生也對媒體還原事發當下表示，當時車廂內約有2、30人，車廂被狠砸的那一刻，大家都反應不及。

根據《ETtoday新聞雲》報導，一名女乘客對媒體表示，事發當下她剛陪眼睛開完刀的爸爸搭捷運，兩人坐在捷運在第一節車廂，卻遭逢這項意外事故。當時因為鐵架猛力砸落，行駛中的捷運瞬間暫停，她當時緊抱著父親的身體，但可能是爸爸的頭部沒有護到，才被彈飛的玻璃傷到頭部。

而同樣人在車廂搭捷運，卻無辜受傷的人，還有右腳受傷的唐先生。根據《中國時報》報導，唐先生還原現場表示，當時車廂內約有2、30人，大家都沒料到這麼大的鐵架直接砸到鐵軌上，列車速度又很快，大家還來不及反應，就看到大型支架直接貫穿車廂，她的腳也被噴濺起的異物砸到受傷，現場一片混亂。

而除了列車車廂內的民眾首當其衝，當時在路上有一名義交，也因為剛好在路旁指揮工地交通，差點被砸。根據《ETtoday新聞雲》報導，他還原事發現場提到，當時自己眼睜睜看著吊臂掉下來，「不知道吊甚麼東西，剛好有一輛公車在我旁邊，我就趕快跑去車頭躲在旁邊」，幸運逃過一劫。

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