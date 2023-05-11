復華投信推出的「復華台灣科技優息」(00929)，是全台首檔月配息股票型ETF，專門篩選投資具有成長性且獲利能力強的電子科技股，並打造「月月領息」，讓小資族轉變成為股市包租公，存股更有感！

“月月領息，享受歲月靜好”

不過，「復華台灣科技優息」(00929)究竟如何做到每月領取股息，是否會「賺了股息，賠了價差」？其實，此ETF具備3個特色，分別是指數優、股息優及月月配。首先，電子科技產業市值超過新臺幣30兆元，堪稱台股之最，而此ETF就是在追蹤「特選臺灣科技優息指數」，其過去5年電子指數報酬居領先地位，供應鏈密集及技術產線成熟，產業獲利能力又很強，股價與股息皆值得期待；過去5年指數股息率平均約有7.5%，對配息族來說相當有吸引力。

目前台股ETF最多只能做到季配息，但投資「復華台灣科技優息」(00929)可以一檔搞定每個月的現金流；另外，若股利單次給付沒有超過2萬元，就不用被扣2.11％的二代健保補充保費。

專家表示，不想要「賺了股息，賠了價差」的關鍵就是填息能力。年化報酬率越好，填息能力越佳，若是觀察價格指數走勢圖，可呈現除息後報酬表現，當走勢一路向上．則表示填息表現優秀，特選臺灣科技優息指數的5年填息表現較其他高股息指還要好。

復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 填息能力佳。資料來源：臺灣指數公司。資料日期：2018.2.28-2023.2.28。

「特選臺灣科技優息指數」過去5年的年化報酬率是15.9%，而5年平均指數股息率7.5%，報酬率還是正值，顯示填息能力強。

指數年化報酬率高，填息能力更強 !

復華台灣科技優息ETF基金過去5年的年化報酬率是15.9% (資料來源/Bloomberg，資料日期：2018.2.28-2023.2.28)

“布局一檔科技優息就可以月月領息”

月月有錢領不僅是退休族的期待，一般人也希望能靠投資而來的息收「加薪」。復華投信新金部副總廖崇文指出，這檔ETF每月底都會做收益評價，每個月配息，盡量讓每月配息平滑，金額不要差太多，盡可能穩定，讓投資人做好現金流管理，募集完成後，最快7月就能配息。想要投資穩健成長且月月領股息，投資人可以密切關注5/24~5/26募集繳款的「復華台灣科技優息」(00929)。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。