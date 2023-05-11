俄羅斯因入侵烏克蘭被美國制裁，對外貿易大量依賴中國，加上缺乏外匯，也因此與中國採用人民幣結算。但卡內基俄羅斯歐亞中心非常駐學者普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）卻表示，俄羅斯利用人民幣進行交易結算，在越來越依賴中國的情況下，將無法獲得先進技術，最終會損害國家經濟，此行為無疑是在自掘墳墓。

卡內基俄羅斯歐亞中心刊登Alexandra Prokopenko文章，內容指出，俄羅斯在戰前的經濟政策主要集中在技術發展以及出口多元化，過去國家資本相對自由流動，但現在已被資本管制、支付人民幣化和預算支出軍事化所取代。

Alexandra Prokopenko表示，俄羅斯越來越依賴中國，根據中國海關統計數據，2022年兩國貿易成長近三分之一，達到創紀錄的1900億美元。她提到，能源商品占俄羅斯對中國出口的三分之二以上，俄羅斯大打折扣出售石油，還從中國進口越來越多的消費品以及高科技產品，而且交易主要以人民幣而非盧布進行。

俄羅斯總統普丁更表示，俄羅斯也準備在與其他國家打交道時轉向使用人民幣，Alexandra Prokopenko稱，俄羅斯大肆吹噓的「去美元化」，目前正變為「人民幣化」，對俄羅斯經濟發展不利。

Alexandra Prokopenko還提到，如果俄羅斯軍事化支出急遽增加，意味著俄羅斯的經濟發展將在未來很長一段時間停滯不前。