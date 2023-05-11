華為輪值董事長孟晚舟是創辦人任正非女兒，她的現任丈夫劉曉棕與前妻一同出席兩人兒子的18歲成年禮，網傳一張照片，意外曝光劉曉棕前妻，乍看還以為是孟晚舟，氣質和顏值相當神似，只不過更為年輕，網笑稱孟晚舟老公審美眼光一直沒變。

陸媒報導，劉曉棕兒子在「成都七中」就讀高三，該校名氣相當響亮，很多名人都來自這所學校，教出來的學生幾乎念北大、清華，就連劉曉棕也是「成都七中」畢業的。

近日，大陸網友爆料，孟晚舟現任老公陪同前妻出席兩人就讀高三兒子的成年禮，從曝光照片中看到，劉曉棕兒子外表帥氣，身高已經超過老爸，穿著覆蓋白色紙飛機的黑色LV套裝，全身行頭價值至少20萬人民幣（約台幣89萬元）。

另一吸睛焦點則是劉曉棕前妻，她身著白色上衣、黑色長裙，佩戴珍珠項鍊，將頭髮全部盤起，許多網友一看驚呆了，直呼跟孟晚舟長得好像，兩人的顏值、身材都屬於白淨圓潤型，只不過更年輕一些，有網友直言「孟晚舟現任老公審美眼光都沒變，喜歡同一款女人」。

孟晚舟有過兩段婚姻，與前夫育有三個兒子，分別為14歲、16歲和20歲，2007年孟與劉曉棕再婚，育有一女。劉曉棕比孟晚舟小3歲，畢業後進入華為工作，從基層銷售員開始做起，一路做到子公司行政總裁，之後辭職自己創業，目前為香港晴福投資管理公司董事長。