隨著大陸逐漸將人民幣轉變為全球儲備貨幣，掀起市場對美元貶值的擔憂。但華爾街策略師直言，若想主導全球儲備貨幣，必須具備透明度、可靠性和信譽等三種特質，而這些都是美元擁有，人民幣所沒有的。

商業內幕報導，為了將人民幣推向國際貿易，大陸近年動作連連，已經與俄羅斯、義大利、沙烏地阿拉伯和義大利等國達成貿易協議。而大陸與他們的主要論點之一是去除美元「武器化」，因為占全球外匯儲備60%的美元，長年利用其主導地位制裁競爭對手。

另一方面，大陸也不斷降低對美元的依賴，中國人民銀行黃金持有量達到2068頓。

不過，美國投顧機構LPL首席全球策略師昆西（Quincy Krosby）出具報告指出，美元在全球儲備貨幣的統治力不會消失，因為一種貨幣若要成為競爭世界第一儲備貨幣的地位，必須擁有三種特質：透明度、可靠性和信譽。

昆西續指，這三大特質都是美元擁有，人民幣所不具備的，而這三點特別重要，對海外持有者而言十分穩定。

報告指出，美元健全的基礎、歷史信譽和透明度，都讓批評者無法否定，因此在可預見的未來，美元將維持主導地位。

此外，歐元雖是第二大流通貨幣，占全球儲備貨幣20%，但昆西認為，其鬆散的政治及經濟結構，未來的成長相對有限。至於人民幣僅占外匯儲備2.7%，只是日元5.5%的一半，若要與美國競爭，還有很長的路要走，在具備三大關鍵特質以前，還無法實現。