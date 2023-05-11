中共航母山東艦先前參與環台軍演，突破第一島鏈駛到台灣東部外海，上月17日已經駛到日本最南端的沖之鳥礁東南海域，距離美軍關島基地僅710公里，此前遼寧號航母也曾僅距離關島約600公里。對此，前空軍副司令張延廷10日就表示，「如果中國大陸航空母艦擺兩艘載戰鬥機過去台灣東岸，一個載24架、一個載36架，加起來60架，我們怎麼去迎戰？」引發討論。

張延廷10日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，「花東以前有中央山脈做屏障，又有海岸山脈做阻擋，是比較安全，但現在航空母艦出來了，戰法要隨著武器更替來調整，那時候是因為中共沒有航空母艦，現在有山東艦、遼寧號，將來還有福建艦，到時候一過來怎麼辦？現在東邊面對的火力打擊更強」。

張延廷更預設，「如果航空母艦擺兩艘載戰鬥機過去，一個載24架、一個載36架，加起來60架，我們怎麼去迎戰？」而對於美軍是否會幫忙，張延廷認為，「這只能說操之在別人，我們要看有多少籌碼跟能耐，先不考慮美軍立場，戰火一開戰就沒辦法停」。

張延廷更說，「我們現在東部和西部面臨同樣嚴峻的狀況，現在我們戰機放在那邊的基地，雞蛋都放在那邊，中共就把你洞口炸了，直接點穴，戰力沒發揮就只能被癱瘓」，張延廷最後更強調，「要有最壞的打算才有最好的準備，都沒有做最壞的打算，好像當中共是吃素的？演習跟兵推要以最壞的狀況來設定，我看有人是太樂觀了，要嚴正以待」。