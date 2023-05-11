台南8日發生一起不幸車禍，造成一對母女1死1重傷，台灣是行人地獄的討論再度引發熱議。交通部長王國材10日對此表示愧疚，對於行人權益無法被保障也感到抱歉，他強調已要求全國22縣市立即實施「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛必須全部停下來，保護行人安全。精神科醫師沈政男指出，很多人以為休旅車視野比較好，殊不知近距離的死角比房車多，因此更容易撞到行人，比較容易造成行人死亡！

「休旅車比較容易造成行人死亡！」沈政男表示，他看了該起車禍的影片，實在是怵目驚心！只是，冷靜面對問題，找到原因，才可能改善。關於行人車禍死亡數字，有立委說近年攀升，這是錯誤的，實際上行人車禍死亡10幾年來都維持在每年400多，而去年已降到了400以下。

沈政男提到，跟外國相比，以總人口比例來算，台灣的行人死亡約是日本的2倍，英國的2.5倍，美國的1.5倍，但低於南韓，南韓每年行人死亡1千人左右。南韓車禍死亡總人數跟台灣差不多，但台灣乃因機車死亡比較多。以台南這起事件來說，死亡的是小孩子，實際上每年車禍死亡的兒童已低於20人，其中兒童行人死亡去年為5人，因此這起事件算是罕見意外。

沈政男指出，台南這起車禍從影片可見，肇事乃一休旅車，正在轉彎通過路口，但車子沒有明顯減速，因此轉彎撞上母子以後，把人撞倒，又捲到車子底下輾壓過去，而造成傷亡。事後車主說「被A柱擋到」，問題是車子如果有減速，不至於撞得這麼厲害。然而，很多人以為休旅車的視野比較好，殊不知近距離的死角比房車多，因此更容易撞到行人。

沈政男強調，休旅車因為比較高，也比較重，撞到行人以後造成死亡的機率，在一般車速時比房車高1倍，這是美國交通當局的統計。所以說休旅車比較容易造成行人死亡，已經有實證根據。「哥不買、不開休旅車，就是因為這個理由！」台灣近年來休旅車銷售已經超過房車，問題是絕大部分人絕大部分時間都不是開到郊外，而是在都市大街小巷開著又大又重的休旅車。

「日本兒童過馬路，為什麼要舉手打招呼？有人以為是有禮貌。」沈政男直言，其實是因為日本的行人車禍死亡過去也很多，即使到現在仍是不低，因此過馬路為了安全起見就要大家舉手打招呼。台灣被說是行人地獄，但行人地獄跟行人被撞死是兩回事。台灣主要的車禍死亡是騎機車，尤其是高齡騎士。事實上行人死亡一大部分也是長者。