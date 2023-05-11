大陸長征七號遙七運載火箭托舉天舟六號貨運太空船，於10日21時22分，在中國文昌航太發射場點火升空，順利將太空船送入預定軌道。前駐紐西蘭代表介文汲10日在《全球大視野》節目強調，天舟6號已經是世界上貨運飛船載重量的第一名，操控系統要萬里穿針，跟空中站做精準連結，展現科技發展的決心跟成績。美國也玩得起太空站，但中國的政經後勤體系形成超穩定結構，未來登月、探測火星等計畫將可橫跨數十年。

「這次又是一個新的、升級版的貨運飛船！」介文汲表示，天舟從1號到5號是傳統版的，從6號到未來規劃到11號，是所謂的升級版、2.0的，本身的動力系統及運載量都做了提升，增加了20％，這非常重要。貨運第一個講的就是載運量，現在天舟6號已經是世界上貨運飛船載重量的第一名！本身的操控系統也非常重要，因為它必須到太空中，跟空中站做精準的連結，這個真的是高科技中的高科技，萬里穿針！

「這反映了中國大陸在科技發展上展現的決心跟成績！」介文汲強調，全世界玩得起這個太空站的國家，大概就只有美國跟中國了！美國那時還要跟俄羅斯合作，還把歐洲人一起拉進來，其實是分攤經費。美國其實是有財力，可是美國這個太空站不斷地延議，很可能隨時會出狀況，沒有下文了，誰取代？等退役之後，可能就嘎然而止了。所以整個航天技術的發展，基本上一定政府要穩定。

介文汲指出，就世界上現有的兩個太空站來比較，美國人雖然取得了先機，財力、技術能力還是有，可是整個支撐的政經體制，現在出現問題了。