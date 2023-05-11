新北市長侯友宜是藍營2024總統最大熱門人選，但鴻海創辦人郭台銘近日拋出BNT採購內幕議題，也頗有競奪聲量的勢頭。媒體人韋安對此則指出，新北防疫滿意度，每次民調侯都是第一，連2次高票當選市長，驗證侯友宜所代表新政治的「政治疫苗」已經3期實驗成功，避免了極端政治形態的你死我活的藍綠惡鬥；遠離網路社群傳播氛圍，所形成背棄理性的新民粹主義。直呼當然是侯友宜被提名，因為他的3期實驗早就過關！

「國民黨到底會徵召誰？當然應該是侯友宜！」韋安10日在臉書發文指出，對付病毒要有疫苗，其實能自我修護，台灣極化政治的「政治疫苗」，已經實驗成功。就是侯友宜所代表的「新政治」模式，這種模式的特性是：避免了極端政治形態的你死我活的藍綠惡鬥；遠離網路社群傳播氛圍，所形成背棄理性的新民粹主義。

韋安提到，以務實、做事、遠見，來滿足民衆在亂象中，對政治的卑微期待——解決切身的現實問題，如新北市如何在最嚴峻疫情之下抗疫成功。新北防疫滿意度，台灣民意基金會每次調查，侯都是第一。侯任新北副市長，連2次高票當選市長，以及成功渡過2波疫情和政治攻防兩線危機，驗證侯友宜所代表「新政治」的「疫苗」已經三期實驗成功。

韋安強調，與其討論台灣30年來，民主進程中各種亂像和缺失，不如研究侯友宜，在未來台灣政壇中的角色和作用。以及國民黨如何剋服自身的問題，在2024讓這個唯一有勝算對抗「政治病毒」的「疫苗」，趕快取得「EUA緊急授權」，定於一尊。