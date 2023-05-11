看到娃娃機，許多人都會忍不住投幣嘗試。巴西一名男子蘇亞雷斯(Rider Soares)日前和妻子外出旅遊，途中停留時看到一台夾娃娃機，便上前小試身手，成功夾到娃娃，未料下一秒出口出來的竟是一隻活生生的橘貓，讓在場的人都笑翻。

根據《The Dodo》報導，蘇亞雷斯和妻子利用休假外出一日遊，在餐廳吃飽後，順手到門口的夾娃娃機玩了一下。蘇亞雷斯熟練操作，並順利夾中了一隻大象布偶，正當他準備取出獎品時，竟有隻橘貓直接從機器出口爬了出來。

Different kind of claw machine pic.twitter.com/mzMLUEVOpy — Levandov (@blabla112345) May 9, 2023

夫妻倆看到這一幕又驚又喜，忍不住放聲大笑，橘貓跑出來後，先是悠哉伸懶腰，完全不怕人，蘇亞雷斯興奮地抱起橘貓摸摸，相當逗趣。

據了解，這隻名叫加菲(Garfield)的橘貓是隻浪貓，並非餐廳飼養，但早已習慣駐足於此，也相當親人，因此餐廳員工也會定時餵食，加菲吃完後就會爬到娃娃機裡面睡覺。蘇亞雷斯也表示，雖然無法把這個「最棒的獎品」帶回家，但這次經歷仍相當難得，讓他難以忘懷。