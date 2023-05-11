聊天機器人ChatGPT引爆網路關注，連帶讓大家開始討論起AI人工智慧，不少人更是開始使用AI工作、繪圖。近日就有一張爆乳人妻在街頭掀衣露乳的外拍照瘋傳網路，但真相竟是由AI所繪製，讓不少網友讚嘆不已，同時也崩潰「到底還能相信什麼」。

日本推特帳號@AIkawa_AIko_jp2日前貼出一張「暴露的已婚婦女」照片，只見照片中的年輕人妻相當漂亮，在人來人往的街頭披著一件風衣，掀開之後底下只穿著內衣，給人拍照，大尺度照片讓人看的血脈噴張。

然而照張照片其實並非真人，而是由AI所繪製，不少網友看到後也吃驚不已，紛紛留言：「也太逼真了，完全看不出來」、「AI又進步了，半個月前還不是那麼自然，現在我已經分不出來了」、「連背景都好逼真，根本沒有破綻」、「沒人說的話，我會一直以為是真人」。

也有部分人大嘆：「AI太可怕了，以後還能相信什麼」、「小模以後還有工作嗎」、「會不會以後謎片都是AI製作了」，有趣的是，許多看不懂日文的外國網友看到照片後興奮不已，還紛紛留言問女子名字，甚至問有沒有影片。