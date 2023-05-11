女星小甜甜(本名:張可昀)與小13歲老公宋先生今年3月簽字離婚後，遭宋先生指控虐待愛犬茼蒿，對此她嚴正否認，痛批男方拍家人影片，想藉此炒知名度，陷入虐狗羅生門；10日晚間，負責替狗動手術的黃院長發出1048字長文聲明，除了還原當天的情況，也說明沒通報動保處的原因，強調：「一切以實際所見為判斷依據。」

黃院長表示茼蒿送來當天，是由他負責診治手術。當時，院方接到茼蒿需要轉診治療通知之後，擔心發生緊急狀況，提前準備好手術台，「待茼蒿來院時，頸部已有包紮，且由於主人描述較為嚴重，所以我們在檢視茼蒿外觀與精神狀況良好，加上主人帶來血檢報告皆為正常下，決定進行麻醉插管後，再解開包紮進行診治。」並表示動保處已於10日做訪查，便具體告知事實與病歷，並把處置跟手術紀錄交付動保處。

院長表示以獸醫師的角度來看，茼蒿除了符合飼主描述的傷口外，沒有營養不良或是其他被虐待的跡象，狗也養得肥肥的，「因此當下我完全沒有覺得有通知動保處的需要」，並解釋執業以來，經常遇到的案例，絕大部分是飼主或美容師不小心剪破動物的皮膚等部位，但這些疏失發生後，最關鍵的是有送來醫院，因此院方確認屬於單純人為意外，或動物自己受傷後，便不會通報動保處。

面對茼蒿的狀況，院長強調無論動物主人的身分為何，單純就是盡獸醫本分治療，並對就診病況一視同仁，「不會多作妄想，以實際所見作為判斷依據」。此外院長也透露調院方有義務依法保密飼主與動物的資料，｢除了主管機關外，我們不會為了自己的利益就對外透露｣，因此即使出現莫名的指控，不能以解釋病情來澄清，最後喊話網友若實際見到或掌握證據，證明小甜甜虐狗，就必須通報動保處，不可放縱。