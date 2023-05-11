綽號「弟哥」的前四海幫幫主張建英，驚傳10日晚間11時7分，病逝於台大醫院，享壽70歲，預計11日上午會在北市第一殯儀館旁設置靈堂。

弟哥張建英在去年8月間，因感身體不適到醫院檢查，醫生赫然發現他的腦部有腫瘤，雖然經數個月辛苦治療，但弟哥仍不改樂觀的個性，經常在辦公室與朋友泡茶聊天，不過，癌細胞最後還是轉移到身體其他部位，月前即住進加護病房。

張建英1953年出生，在2008年至2010年間，曾擔任四海幫第六任幫主，因長相酷似港星劉德華，被媒體報導後封為「台版劉德華」。

張建英雖然擔任過幫主，但自己卻從未被檢警查獲有任何不法行為，沒有任何前科記錄，堪稱是幫派的「異類」。

此外，張建英因作風隨和、開朗風趣，從不虧欠別人的個性，所以跟藍綠各陣營、黑白兩道都有不錯的交情，退下幫主一職後，張專心於自己的影視公司，但因為他在道上還是有一定的分量，不少人還是會請他幫忙出面協調，頗受大家的敬重。今傳出他不敵病魔，令眾多朋友們深感惋惜。