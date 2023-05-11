英國哈利王子與妻子梅根2020年移居美國放飛自我，哈利今年1月出版回憶錄《備胎》（Spare）後，這對夫妻與王室關係更加緊繃。為哈利代筆自傳的普立茲獎得主莫林格（J. R. Moehringer），日前撰文回憶與薩賽克斯公爵夫婦互動點滴，文章一開頭就自曝去年曾與哈利半夜大吵，當場以為兩人就要拆夥了。

英國《每日郵報》報導，莫林格為了這項代筆工作，一度在新冠肺炎大流行期間於哈利與梅根在加州的豪宅小住，其餘時候多用網路視訊或文字通訊。他週一（8日）在《紐約客》雜誌發文回憶，這場大吵發生在去年夏天，當時兩人在討論哈利早年在軍事演習時一段經歷，當時他扮演俘虜，扮演恐怖份子的人對哈利高聲辱罵，「罵到最後，他們惡意奚落戴安娜王妃」，其中一人後來向哈利道歉。莫林格寫道，哈利老是想把這一段往事用他向對方說的話作結，「但我覺得他那句回嘴其實沒必要，而且有點蠢」。

莫林格回憶，為了那句話，兩人來回「交手」好幾個月，「我把那句劃掉，哈利就會懇求我把它加回去。當晚他不再懇求，而是堅決要求，那時已經凌晨2點鐘，我耐性盡失」。這不是莫林格頭一次與哈利發生爭執，「但當晚氣氛不同，感覺彼此都準備爭個你死我活」。

莫林格描述：「哈利讓我很火大。我頭爆青筋，咬牙切齒，嗓門也開始拉高。但一部分的我還能抽離現場觀察這場爭吵，同時想著『太詭異了，我居然對著哈利王子大吼大叫』。哈利也火了，滿臉通紅，雙眼瞇起。這下子我緊張了，心想『哇，恐怕要在此拆夥了』。」

莫林格2021年12月於美國加州洛杉磯出席電影《溫柔酒吧》首映，與參演童星合影。（資料照／美聯社）
莫林格2021年12月於美國加州洛杉磯出席電影《溫柔酒吧》首映，與參演童星合影。（資料照／美聯社）
哈利與梅根今年4月24日在洛杉磯露面，一同觀看NBA季後賽洛杉磯湖人隊出戰曼菲斯灰熊的比賽。（美聯社）
哈利與梅根今年4月24日在洛杉磯露面，一同觀看NBA季後賽洛杉磯湖人隊出戰曼菲斯灰熊的比賽。（美聯社）

莫林格描述，哈利狠狠瞪著攝影機鏡頭，一語不發，後來終於呼出一口氣平靜解釋，他這輩子一直被當成腦筋不夠聰明的人，但演習時那句突然迸出的機巧之語，證明他在遭受拳打腳踢、被迫不吃不睡的情況下，仍保有屬於自己的幽默感。

莫林格不想答應哈利的要求，直白表示：「你說的都是你自己，你想要全世界知道你很優秀，很聰明。可是我要說句聽起來可能很怪的話：回憶錄要呈現的不是你本人，甚至不是描述你的人生。回憶錄寫的是從你的人生切出來的故事，而且是經過特別挑選的一連串事件，讓大多數人產生最大的共鳴。就這段往事而言，廣大讀者只需要知道那些人用多麼刻薄的話描述你媽媽就夠了，其他不必提。』」

最後，哈利接受了莫林格的意見，還露出頑皮的笑容對莫林格說：「能把你氣成那樣，很過癮。」莫林格聞言大笑，接著兩人繼續討論下一段內容。

莫林格生於紐約，今年58歲，耶魯大學畢業，待過《紐約時報》，1994年任職《洛杉磯時報》至今，2000年獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）特稿寫作類獎項。喬治克隆尼2021年導演的電影《溫柔酒吧》（The Tender Bar）是以莫林格2005年發表的同名小說改編而成。

文章來源：'I was exasperated': Prince Harry's ghostwriter J.R Moehringer tells of tensions between them while working on Spare and reveals their relationship became so fraught that he shouted at the royal in row at 2am
老字號超丟臉！偷拍加冕「最私密」流程 英王把他轟出西敏寺
勞勃狄尼洛79歲當爹不夠看 「這歲數」創金氏世界紀錄
「犬壇奧斯卡」總冠軍出爐 這隻毛小孩創美國犬展紀錄
#哈利 #回憶錄 #記者 #普立茲獎 #代筆