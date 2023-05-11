英國哈利王子與妻子梅根2020年移居美國放飛自我，哈利今年1月出版回憶錄《備胎》（Spare）後，這對夫妻與王室關係更加緊繃。為哈利代筆自傳的普立茲獎得主莫林格（J. R. Moehringer），日前撰文回憶與薩賽克斯公爵夫婦互動點滴，文章一開頭就自曝去年曾與哈利半夜大吵，當場以為兩人就要拆夥了。

英國《每日郵報》報導，莫林格為了這項代筆工作，一度在新冠肺炎大流行期間於哈利與梅根在加州的豪宅小住，其餘時候多用網路視訊或文字通訊。他週一（8日）在《紐約客》雜誌發文回憶，這場大吵發生在去年夏天，當時兩人在討論哈利早年在軍事演習時一段經歷，當時他扮演俘虜，扮演恐怖份子的人對哈利高聲辱罵，「罵到最後，他們惡意奚落戴安娜王妃」，其中一人後來向哈利道歉。莫林格寫道，哈利老是想把這一段往事用他向對方說的話作結，「但我覺得他那句回嘴其實沒必要，而且有點蠢」。

Prince Harry's ghostwriter, J.R. Moehringer, spills the tea on the fight he and the Duke of Sussex had while working on their memoir. pic.twitter.com/fgdVSzbL8u — E! News (@enews) May 10, 2023

莫林格回憶，為了那句話，兩人來回「交手」好幾個月，「我把那句劃掉，哈利就會懇求我把它加回去。當晚他不再懇求，而是堅決要求，那時已經凌晨2點鐘，我耐性盡失」。這不是莫林格頭一次與哈利發生爭執，「但當晚氣氛不同，感覺彼此都準備爭個你死我活」。

莫林格描述：「哈利讓我很火大。我頭爆青筋，咬牙切齒，嗓門也開始拉高。但一部分的我還能抽離現場觀察這場爭吵，同時想著『太詭異了，我居然對著哈利王子大吼大叫』。哈利也火了，滿臉通紅，雙眼瞇起。這下子我緊張了，心想『哇，恐怕要在此拆夥了』。」

莫林格2021年12月於美國加州洛杉磯出席電影《溫柔酒吧》首映，與參演童星合影。（資料照／美聯社）

哈利與梅根今年4月24日在洛杉磯露面，一同觀看NBA季後賽洛杉磯湖人隊出戰曼菲斯灰熊的比賽。（美聯社）

莫林格描述，哈利狠狠瞪著攝影機鏡頭，一語不發，後來終於呼出一口氣平靜解釋，他這輩子一直被當成腦筋不夠聰明的人，但演習時那句突然迸出的機巧之語，證明他在遭受拳打腳踢、被迫不吃不睡的情況下，仍保有屬於自己的幽默感。

莫林格不想答應哈利的要求，直白表示：「你說的都是你自己，你想要全世界知道你很優秀，很聰明。可是我要說句聽起來可能很怪的話：回憶錄要呈現的不是你本人，甚至不是描述你的人生。回憶錄寫的是從你的人生切出來的故事，而且是經過特別挑選的一連串事件，讓大多數人產生最大的共鳴。就這段往事而言，廣大讀者只需要知道那些人用多麼刻薄的話描述你媽媽就夠了，其他不必提。』」

最後，哈利接受了莫林格的意見，還露出頑皮的笑容對莫林格說：「能把你氣成那樣，很過癮。」莫林格聞言大笑，接著兩人繼續討論下一段內容。

莫林格生於紐約，今年58歲，耶魯大學畢業，待過《紐約時報》，1994年任職《洛杉磯時報》至今，2000年獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）特稿寫作類獎項。喬治克隆尼2021年導演的電影《溫柔酒吧》（The Tender Bar）是以莫林格2005年發表的同名小說改編而成。