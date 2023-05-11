Google I/O開發者大會台灣時間今天（11）凌晨於美國加州山景城登場，谷粉敲碗已久的史上最強中階防水手機 Google Pixel 7a亮相，除具備IP67級防水性能，整體規格與相機拍攝堪稱是最強大的A系列機款。台灣列在首波開賣名單，建議售價為14,990元。

Pixel 7a前置與後置雙相機鏡頭全都支援4K解析度超高畫質錄影功能；此外，包括：支援臉部辨識功能、支援無線充電、長時間曝光拍攝模式，及照片支援「魔術橡皮擦」與「相片模糊修復」等旗艦級規格功能，是A系列機款以來首見，令人眼睛為之一亮！

顏色選擇上，提供全白、全黑與全新「淺海藍」三色。特殊限定色珊瑚紅則僅限美國等部份特定市場販售。

Pixel 7a螢幕維持6.1吋，內建8GB記憶體、128GB容量、搭載跟旗艦機Pixel 7系列同級的Tensor G2處理器、Titan M2安全晶片；前置自拍鏡頭升級為1300萬畫素，為歷代A系列最高；在機背雙鏡頭方面，Pixel 7a 搭載6,400 萬畫素廣角鏡頭ƒ/1.89 光圈，以及120度視角的1,300 萬畫素超廣角鏡頭，具備光學防手震與電子影像防震技術。新增支援8倍高解析數位變焦拍攝功能比前代高一倍，夜拍效果、雜訊降噪與處理速度都比前代有感提升。

Pixel 7a電池規格配置4300mAh電量，在開啟自動調節用電智慧功能下，電池續航力可達24小時，在「超級省電」模式下，最長可達72小時。