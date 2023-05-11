女星小甜甜（張可昀）日前被前夫指控虐狗，9日深夜便開直播澄清，更向前夫喊話「求你放過我」，不過她卻在直播中提及與謝忻的舊事，引起熱議，對此，陳沂在臉書PO出與謝忻的對話，對話中謝忻罕見撂重話，「我真的不想再和她有任何交集了！」兩人不但提到王少偉，還提到許多未露面的愷樂，隨後小甜甜也出面回擊，這段閨密情正式鬧翻。

陳沂10日深夜在臉書上曬出與謝忻的對話紀錄，當中可見謝忻直言小甜甜生病了，也不滿她在直播中重提舊事試圖轉移焦點，「她一直強調問心無愧，到底知不知道什麼叫問心無愧？有時候去大陸一次就是一個禮拜，晚上都是我去把屎把尿，還說我把狗養死，我必須說，他X的，她真的生病了」更撂下狠話直言，不想跟她有交集，也透露身邊朋友沒人敢勸她，可能連王少偉可能都沒有意願。

謝忻與陳沂對話曝光 。（圖／擷取自陳沂臉書）

對此，小甜甜也在陳沂的貼文底下回應，認為自己並沒有轉移焦點「我是不是一直知道妳不是故意 ，妳也難過，沒怪過妳！妳要不爽我什麼？狗狗的離開是事實」接著更提到當年錄影時，謝忻不爽她與簡愷樂、KID（林柏昇）說「謝忻跟陳沂是好朋友」，如今竟然對著陳沂不爽自己，讓她相當不滿。

然而，小甜甜也忍不住直嗆：「現在是要大家把所有事情拿出來講是嗎？你對朋友是這樣？所以你在跟我講誰誰誰的同時我挺你，你同時在另一個人背後講我！ 至少現在看清還算早！」雙方正式撕破臉。