萬海同步公布4月合併營收為81.31億元，月減7.08％、年減67.14％；累計前四月營收336.89億元，年減67.99％。

萬海表示，上海出口貨櫃運價指數SCFI從去年初高點5,109點，下滑至今年3月底923點，減幅達81.93％，使營運承壓。4月受假期較多及終端需求積弱等影響，貨量較上月減少，致使營收出現年、月雙減，隨SCFI指數5月初回升至998點，部分市場需求可望持續回穩。

展望後市，根據Alphaliner對航運市場供需成長預測，今年船舶供給成長8.2％，貨運需求成長為1.4％；明年供給成長8.9％，需求成長為2.2％，連續兩年呈現供過於求的挑戰。

對此，萬海兩方面加強因應，一方面視各市場經營變化，配置適合船型及調整航線來滿足客戶需求，包括深耕快速成長中的印度市場等；另方面，財務結構維持穩健，因應未來幾年的資本支出及外在環境挑戰。原規劃今年資本支出15.5億美元（約台幣470億元），主要投資船舶、貨櫃、碼頭設備更新等。

萬海連著兩年不僅保留部分盈餘購買船舶等自有資產，去年此時董事會趁著低利率時期決議發行總額上限600億元的普通公司債，今年董事會也決議發行總額不逾100億元的無擔保普通公司債，以償還借款強化財務結構，截至去年底，期末現金與約當現金餘額1,718億元。