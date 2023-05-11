蔡英文總統近日遭爆曾因意識形態擋BNT疫苗，雖各單位強烈否認，但仍未平息外界質疑，昨(10）日一整天話題不斷。然而蔡英文昨晚發的最新臉書完全未提此事，只有對閣揆陳建仁上任100天表示感謝。這也引來大批網友不滿灌爆臉書，有網友直批，「神隱大小姐什麼時候放人民在眼內？」

對於陳建仁內閣上任100天，蔡英文在臉書表示，執政的每一天，台灣都有許多的挑戰需要克服。更要努力把握每一天，用八年的時間，為台灣下個十年、二十年的發展，打下基礎。這每一項工作都不容易，要謝謝陳建仁，在今年初，接下行政院長的重擔，將服務人民當作一種使命，和我一起為了台灣而努力。從新內閣上任這100天中，我們看到，從福利照顧到產業發展，行政團隊一天都不敢鬆懈，每天都全力以赴。

蔡英文還強調，執政團隊的目標，是要帶領台灣成為一個堅韌的國家，來面對未來的挑戰。在任期最後的一年，我們會繼續全力打拚，留給下一代更好的台灣。

除此之外，蔡英文還提到昨日在台中發生的工安意外，導致台中捷運部分停駛及民眾傷亡，她要向不幸罹難的林淑雅老師及家屬表達深切的哀悼及慰問。她還稱，自己已經請「衛福部」提供傷者最好的救護，以及相關單位盡速釐清事故發生原因，並協助台中市政府後續恢復中捷正常運行。

然而對於外界質疑她曾阻擋BNT疫苗、是否曾授意海基會現任董事長李大維（時任總統府祕書長）傳話給郭台 銘稱「大小姐說你不要買了」一事，蔡英文隻字不提。大批網友怒轟，「謝謝大小姐讓世界認識台灣，有政府擋疫苗？」、「大小姐你醒啦」、「大小姐，為何都要躲在總統府」、「神隱少女+神隱騎士」、「大小姐半夜才發文你在怕什麼？」。

另不少民眾也針對各種民怨留言，稱「大小姐，妳雞蛋哪裡買的？」、「交通，治安亂糟糟，不知道暖在那邊？」、「物價一樣漲，你們一樣吃香喝辣」、「留給下一代更好的台灣，這句真的很諷刺」、「數位身分證剛出包」、「大小姐，NCC是個獨立機關嗎？」