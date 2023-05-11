「中華民國旅行業品質保障協會」爆發侵吞公款醜聞！品保協會前祕書長陳怡全、李姓女會計涉嫌長期利用處理協會公款及辦活動等機會，13年內以「螞蟻搬磚」手法，侵吞公款3000多萬元，因後任祕書長找會計師查帳後發現此事，向調查局檢舉。檢調10日搜索2處，約談陳、李2人到案。檢察官訊後11日諭令陳怡全交保50萬元、李女交保20萬元。

「中華民國旅行業品質保障協會」成立於1989年10月，是由旅遊業組織成立來保障旅遊消費者的社團公益法人，目的為保障旅遊消費者權益及提高旅遊品質。品保協會現有會員旅行社，總公司有2507家，分公司有766家，合計3273家，約占台灣地區所有旅行社總數9成以上。

遭檢調約談的陳怡全，求學時期就在旅行社半工半讀，曾任職領隊、旅遊刊物主編、旅行社副總，在旅遊業資歷相當完整，他擔任過品保協會法務專員、祕書長等職，接待來訪的大陸各地旅遊協會、局處不可勝數，旅遊界對他涉案感到不可思議。

品保協會指控，時任品保協會祕書長陳怡全、李姓女會計涉嫌自2006年至2019年間長期利用處理協會公款及辦活動等機會，侵吞協會公款，並隱匿洗錢。協會因後任祕書長上任後，找會計師清查協會帳目，發現帳目不符，公款短少，懷疑陳、李2人侵吞，向調查局提出檢舉。調查局新北市調查處報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

檢調認為，陳、李2人涉犯《刑法》業務侵占、《洗錢防制法》等罪嫌，10日兵分2路執行搜索，約談2人到案。