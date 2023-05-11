「大小姐」擋疫苗爆料震驚全台， 引發蔡政府昨天集體跳腳大陣仗反駁，其中前疫情指揮中心指揮官王必勝以近日流出的BNT大股東的電子郵件內容為例，稱郭台銘明明早知疫苗不賣政府以外單位，為何還說蔡政府在擋？對此，有英文老師背景的民眾黨新竹市議員宋品瑩也翻譯了該電子郵件的部分內容，並狠酸，強烈建議前疫情指揮中心指揮官王必勝上英文閱讀課。

有媒體9日披露一封BNT大股東的電子郵件，稱郭台銘早在2021年6月就知道，BNT疫苗不賣給政府以外的單位。王必勝昨也引用此電郵批郭既早就知道疫苗不賣政府以外單位，何來他所指控的內容？

宋品瑩昨（10）日在臉書發文翻譯了該封電子郵件的部分內容，她表示，信件中Franz Haniel在簡單慰問之後，立即進入正題，Franz寫道，根據Helmut的說法，該協議之所以未實施，唯一的原因，就是台灣政府堅持在有關該協議的公告中，聲明該協議是BNT與「獨立」的台灣政府之間的協議。但由於上海復星製藥無法接受，交易即被取消。

宋品瑩提到，信件原文中的Independent Government of Taiwan（獨立的台灣政府）中的「Independent」一詞是全字母大寫，但除非是縮寫或商標，否則英文不會這麼做。她解釋，在書信中使用全字母大寫表示強調或生氣、提高音量，郵件作者使用全大寫書寫「Independent」一詞，強調就是這原因，導致採購協議無法執行。