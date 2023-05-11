南韓女星金賽綸以童星出道，曾出演過電影《大叔》、電視劇《戀愛播放列表 (第四季)》並有著「最美童星」的別稱，去年5月她因酒駕撞壞變電箱並肇事逃逸，重挫演藝事業。豈料，在家「自我反省」的她，竟被爆出多次在酒吧出入，甚至還被拍到大玩德州撲克，讓網友質疑她根本沒在反省。近日，她在社群平台曬出近況，似乎開始當起花藝師。

南韓女星金賽綸2022年5月酒駕撞變電箱且肇事逃逸，形象大受打擊，出席庭審時大打悲情牌，稱收入中斷後經濟陷入困難，後來還曬出疑似在咖啡廳打工的照片，遭質疑「賣慘」。近日她曬出花束照片，似乎是親手製作，上面還附了一張寫著「雖然晚了些，但祝年輕的你生日快樂」卡片，並配文寫道：「來買花的人大多都帶著開心的心情來。在為他們製作花束時，能夠忘卻憂鬱的心情，感受到幸福。」她還補充說：「當花藝師真難。」這張照片迅速地引起熱議，網友們紛紛猜測她這次為了維持生計，似乎開始學習當一名花藝師。

金賽綸似乎開始學習當一名花藝師。(圖/金賽綸 IG)

事實上，金賽綸在2022年5月酒駕，在首爾江南撞上了路欄和樹木等，造成附近變電箱損壞，57家店鋪斷電等損失，她因此被判罰金2000萬韓元（約46.5萬台幣）。近期她出庭承認一切指控，並苦訴因賠償商家損失，生活陷入困頓，僅靠著打工維生。豈料遭韓媒爆出在酒吧「玩德州撲克」的照片，遭到網友留言抨擊：「你不擔心你的職業嗎」、「這還不夠酗酒嗎」、「我已經不相信她了。」

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