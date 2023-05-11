氣象專家吳德榮表示，今（11）日受高壓環流影響，各地天氣晴朗、最高溫到34度，但周日（14日）母親節當天凌晨起，梅雨季第二波鋒面報到，全台轉雷雨，直到下周二（16日）水氣逐漸減少，各地回到多雲時晴的天氣，但山區午後仍有局部短暫陣雨。

吳德榮於《三立準氣象.老大洩天機》專欄指出，據歐洲模式模擬顯示，今日受高壓環流影響，北台多雲時晴，其他各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率，白天暖熱，早晚涼，日夜溫差大，各地區平地氣溫為北部18至29度；中部19至31度；南部19至34度；東部14至31度。

吳德榮表示，周五、六（12、13日）各地天氣持續穩定，中層雲略增多，仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫降雨的機率。白天暖熱、早晚涼，周六起中層雲增厚，零星飄雨機率逐漸提高。

吳德榮說，周日凌晨起梅雨季第二波移動性鋒面移入，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率，下周一（15日）鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲；下周二（16日）各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。但模擬愈近末期，歐、美、加模式之間的分歧愈大，有不確定性，應持續觀察。