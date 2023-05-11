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聯盟今（11日）公布年度最佳陣容，拿下本季年度MVP和得分王的七六人頂級中鋒恩比德（Joel Embiid），職業生涯終於獲得年度第一隊的肯定，此外湖人老漢詹姆斯（LeBron James）入選第三隊，總計19次入選最佳陣容，持續堆高障礙。

年度第一隊成員為恩比德、阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、塔圖（Jayson Tatum）、東契奇（Luka Doncic）及亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。雷霆新少主亞歷山大今年破繭而出，平均得分首度衝破30大關，也讓他在今年首度入選最佳陣容，直接加入了第一隊的行列。

約基奇（Nikola Jokic）、吉米巴特勒（Jimmy Butler）、傑倫布朗（Jaylen Brown）、米契爾（Donovan Mitchell）和柯瑞（Stephen Curry）獲選年度第二隊。約基奇因為前頭卡著恩比德，兩人同樣都是主打中鋒位置，因此約基奇被割捨淪落第二隊，不過下季年度最佳陣容不再以位置做為區別。

年度第三隊成員則有沙波尼斯（Domantas Sabonis）、蘭道爾（Julius Randle）、詹姆斯、利拉德（Damian Lillard）和福克斯（De'Aaron Fox）。詹姆斯拿下19次最佳陣容是史上最多，13次年度第一隊也領跑眾人。至於本季聯盟助攻王哈登（James Harden）不僅明星賽落選，就連年度最佳陣容也沒份。