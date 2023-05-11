內湖三軍總醫院一名醫師評估患者狀況，認為不符合開立巴氏量表，結果慘遭患者家屬毆打怒罵，引起討論。台大婦產科醫師施景中分享，看到醫師拒開不實的診斷證明被毆打，他就想起自己過去也曾差點被患者家屬敲頭的經歷，讓他認真考慮去學防身術了，引起8千多人狂讚。

施景中昨深夜在臉書上分享，看到三總醫師拒開不實診斷證明（巴氏量表）而被毆打的影片，讓他認真考慮去學防身術。他說，診斷書的糾紛在他們的門診偶爾也會碰到，除了希望寫一些不存在的理由以方便申請保險理賠外，另外就是希望醫師可以通融、幫開診斷書讓她們在家休養。

施景中表示，有一次他也差點被打，一位孕婦看時間剖腹，結果時間選在他最忙的門診時刻，被他拒絕以後，一旁的先生氣得握緊拳頭、手上的青筋暴露，說話的聲音也變得很大，他警覺性得趕緊站起來，否則他的頭可能就要被敲下去了。

施景中指出，大約20年前北部一間醫學中心的婦產科主任，幫病人開完刀以後，患者覺得症狀沒有改善，結果病患和女兒一起到門診，趁著醫師不注意的時候，拿出預藏的刀子刺向教授的肚子，好在那個年代的手機都很大支，加上教授可能救人無數，所以老天垂憐，患者的刀子刺到的是醫師袍裡的大手機，讓那位教授幸運逃過一劫。

施景中也說，後來隔壁診間的醫師聽到了聲音，趕緊跑過來幫忙，壓制住病人，並奪下病患手中的刀子。而這位英勇的年輕醫師，後來被醫院放榮譽假，現在也是一位人人敬愛的大醫師。

貼文引起網友熱議，8千多人狂讚留言，「保護自己，保護同仁，沒有比這更重要的了」、「贊成醫師好好保護自己，感覺這樣每個醫師都需要一個保鑣了」、「現在不理性的人太多了」、「台灣醫療人員真的辛苦了」。而施景中也在留言處補充「醫院以前還真的開過防身術的課程！」吸引上百人瘋狂點讚。