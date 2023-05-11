柳營奇美醫院營養科主任李春松表示，民眾在選購水果時，鳳梨是不錯的選擇，但食用量還是得依個人健康狀況多加控制。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

4到5月是台南盛產鳳梨的季節，吃鳳梨可幫助鐵質吸收、促進排便，其因富含鳳梨酵素，能幫助消化，減緩腹脹，而且除了當新鮮水果吃以外，還可入菜變成一道佳餚。不過，鳳梨雖然好吃又營養，但並不是所有人都可以安心食用，柳營奇美醫院營養師提醒，須控制體重、血糖或鉀離子的族群，得小心攝取。

柳營奇美醫院營養科主任李春松表示，根據衛福部食藥署食品營養成分資料顯示，鳳梨是具有豐富營養價值的水果，含有醣類、膳食纖維、維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀離子及有機酸等營養成分，具抗氧化性、幫助鐵質吸收、促進排便等。其鳳梨酵素可幫助消化，減緩腹脹，而用於料理時，也能軟化肉質。

鳳梨除了當水果，柳奇醫院營養科也分享4道簡易的鳳梨料理食譜，第1道「鳳梨苦瓜雞湯」，用醃鳳梨、苦瓜、雞塊一起加水熬煮，即可煮出一道美味湯品；第2道「咕咾肉」，將裹上太白粉的豬肉塊炸過後，與紅椒、黃椒、切片鳳梨、番茄醬共炒，煮至湯汁收乾即可。

第3道「鳳梨炒飯」，先將米飯於鍋中拌炒均勻後，加入炒過的洋蔥、雞蛋、肉絲、鳳梨一起拌炒，再加點胡椒、鹽巴調味；第4道「鳳梨披薩」，在披薩皮上抹少許番茄醬，放上洋蔥絲、紅椒絲、黃椒絲、雞胸肉絲、鳳梨片等食材，再於上層鋪乳酪絲，放進烤箱烤至乳酪絲融化上色即可。

李春松說，民眾在選購水果時，鳳梨是不錯的選擇，但食用量還是得依個人健康狀況多加控制，因每110公克的鳳梨，熱量達60大卡，若放口大吃，會導致醣類過多、熱量超標，體重與血糖均難以控制。另外，須控制鉀離子者，特別是腎臟功能差者，其因代謝鉀離子的能力差，食用鳳梨時須注意，可先燙過，去除鉀離子後再食用。