信紘科2023年首季合併營收5.34億元，雖季減9.1％、年減0.46％，降至近5季低點，仍創同期次高。不過，營業利益創0.71億元新高，季增達10.7％、年增達1.11倍，帶動毛利率、營益率「雙升」至24.68％、13.34％，分創近7季、近11季高點。

在營收持穩高檔、本業獲利創高，配合業外收益持穩挹注下，信紘科首季歸屬母公司稅後淨利0.61億元，季增8.65％、年增達92.96％，改寫歷史次高，每股盈餘1.36元，淡季表現逆強，獲利表現遠優於營收。

信紘科表示，首季旗下高科技產業的廠務供應系統整合業務維持穩健動能，首季廠務供應系統整合業務、綠色製程解決方案營收占比分為93％、5％，相較於去年同期的90％、8％，廠務供應系統業務比重提升帶動整體營運維持良好動能。

同時，信紘科去年起採取業務接單優化策略，隨著主要客戶擴建廠需求帶動小型工程案件服務案源增加，配合精進原料採購、專案施作人力彈性分配等措施落實成本費用控管，帶動毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，展現營運獲利能力精進表現。

受惠台灣半導體業客戶設備拉貨需求維持良好動能，信紘科2023年4月自結合併營收1.9億元，雖月減7.06％、仍年增達19.87％。累計前4月合併營收7.25億元、年增4.2％，雙雙續創同期新高。展望後市，公司對第二季營運維持審慎樂觀。

信紘科表示，公司致力擴大高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案2大業務規模，並持續優化業務接單結構、精進生產管理效益，增添未來營運獲利能力。目前整體在手訂單仍維持高檔水準，有助營運維持良好成長動能。

同時，信紘科積極加速綠色製程解決方案業務，去年底順利取得科學園區管理局「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可，打造廢液回收、處理並創造廢液再生價值的一條龍服務，預計本季有機會正式帶來少量貢獻，挹注未來營運成長動能。

此外，為擴大中長期營運發展，深化半導體、記憶體產業等主要客戶業務合作黏著度，信紘科規畫在高雄南部科學園區橋頭園區新建廠房及導入智慧化產線，董事會並決議設立高雄橋頭科學園區分公司，擴大在地化服務並滿足半導體客戶投入先進製程新廠擴建需求。