歐盟統計局（Eurostat）最新數據顯示，歐盟國家目前提供390萬名逃離戰火的烏克蘭人庇護，其中德國收容107萬人，戰爭初期人數最多的波蘭降到98萬人，其次是捷克的33萬人，德國超越波蘭成為收容最多烏克蘭難民的歐洲國家。

不過，從難民占人口的比例來看，捷克排名全歐第一，每1000人收容31人，愛沙尼亞、波蘭、立陶宛、保加利亞等國比例也很高。

俄羅斯去年2月下旬全面入侵烏克蘭，戰爭爆發半個月後，歐洲聯盟（EU）啟動臨時保護機制，方便烏克蘭難民在各國境內生活和工作，無需提出難民申請即可享有住房和就學援助。

統計顯示，18歲以下的青少年和兒童占難民總數1/3，成年烏克蘭難民有6成是女性。

整體來說，德國民眾樂於幫助逃離戰火的烏克蘭人，戰爭至今一年多來，社會對烏克蘭難民的接受度依然很高。

今年年初以來，德國境內的烏克蘭難民就突破100萬人，人數逼近2015、16年歐洲難民危機的水準。

難民的生活和住房補貼、語言課、上學學費帶給地方政府沈重負擔，德國聯邦政府今年為此編列150億歐元（約新台幣5000億元）預算。