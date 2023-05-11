通勤時間太長可能對健康造成影響，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述多項研究指出，長時間通勤可能導致睡眠時間不足及運動量減少，增加超重和肥胖的風險；另外可能影響心血管健康、精神健康和生活品質。

黃軒在臉書發文指出，一項以美國成年人為對象的研究發現，通勤時間每增加30分鐘，平均每晚睡眠時間減少11分鐘；此外，通勤時間過長還可能增加失眠和睡眠障礙的風險。

另外，長時間通勤可能導致運動時間不足，增加超重和肥胖風險；通勤時間越長，運動時間越短。一項針對美國成年人的研究發現，開車通勤的人比非機動通勤者更容易變胖；此外，長距離通勤可能導致生活中的壓力升高，進而影響飲食習慣，使體重增加。

黃軒指出，長時間通勤不僅會影響睡眠和運動，也會對身體健康產生多方面影響，第一是心血管健康，長時間通勤可能導致血壓上升，增加心血管疾病的風險；第二是精神健康，研究指出，長時間通勤者的焦慮和抑鬱症狀較明顯；另外，長時間通勤者在睡眠品質、運動量和心理健康等方面的表現普遍較差，生活品質也相對較低。